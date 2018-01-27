Süper Lig'in 19. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray-Osmanlıspor maçında sarı-kırmızılı taraftarlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı ve askerleri unutmadı.
Galatasaray taraftarından Zeytin Dalı Harekatı’na destek
Süper Lig'in 19. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray-Osmanlıspor maçında sarı-kırmızılı taraftarlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı ve askerleri unutmadı.
Etiketler: türk telekom , Galatasaray , süper lig , Zeytin Dalı Harekatı
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