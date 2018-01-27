Türkiye'nin bölgeye barış, istikrar ve huzur getirmek için Afrin'e başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili ABD kanadından açıklamalar gelmeye devam ediyor.



Son açıklama ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson''dan geldi.



Tillerson, "Suriye'de barış için Türkiye ile aynı taraftayız." dedi..