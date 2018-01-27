Türkiye'nin bölgeye barış, istikrar ve huzur getirmek için Afrin'e başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili ABD kanadından açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Son açıklama ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson''dan geldi.
Tillerson, "Suriye'de barış için Türkiye ile aynı taraftayız." dedi..
ABD'den Afrin konusunda bir geri vites daha
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson; Suriye konusunda Türkiye ile aynı tarafta olduklarını açıkladı.
Türkiye'nin bölgeye barış, istikrar ve huzur getirmek için Afrin'e başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili ABD kanadından açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Etiketler: Türkiye , ABD , Rex Tillerson , Afrin , Suriye
- Alacak ver"Ece"k davası!
- Bordo Bereliler harekete geçti! Kalleşler tutuştu
- Erdoğan: "Allah'ın izniyle İdlib'e yürüyeceğiz!"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.