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'den konusunda bir geri vites daha

Dışişleri Bakanı ; konusunda ile aynı tarafta olduklarını açıkladı.

ABDden Afrin konusunda bir geri vites daha

'nin bölgeye barış, istikrar ve huzur getirmek için 'e başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili kanadından açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Son açıklama ABD Dışişleri Bakanı ''dan geldi.

Tillerson, "Suriye'de barış için Türkiye ile aynı taraftayız." dedi..
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  • 27 Ocak 2018, Cumartesi 12:28
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