Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatına ilişkin, "Beklenen gündü bu hamd olsun o beklenen gün geldi çattı. Şimdi süreç, kararlı bir şekilde devam ediyor. Tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum; Türkiye'nin Afrin'deki operasyonu sadece ve sadece terör örgütlerine ve teröristlere karşıdır.'' ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan, daha sonra cuma namazını AK Parti Genel Merkezi karşısında bulunan Başyazıcıoğlu Camii'nde kıldı.
Erdoğan için yarışa girdiler
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Cumhurbaşkanı , Türkiye , Başyazıcıoğlu Camii
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