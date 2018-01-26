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Erdoğan için yarışa girdiler

, Zeytin Dalı Harekatına ilişkin, "Beklenen gündü bu hamd olsun o beklenen gün geldi çattı. Şimdi süreç, kararlı bir şekilde devam ediyor. Tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum; 'nin Afrin'deki operasyonu sadece ve sadece terör örgütlerine ve teröristlere karşıdır.'' ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan, daha sonra cuma namazını AK Parti Genel Merkezi karşısında bulunan 'nde kıldı.
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  • 26 Ocak 2018, Cuma 16:02
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