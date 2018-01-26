Erdoğan için yarışa girdiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatına ilişkin, "Beklenen gündü bu hamd olsun o beklenen gün geldi çattı. Şimdi süreç, kararlı bir şekilde devam ediyor. Tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum; Türkiye'nin Afrin'deki operasyonu sadece ve sadece terör örgütlerine ve teröristlere karşıdır.'' ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan, daha sonra cuma namazını AK Parti Genel Merkezi karşısında bulunan Başyazıcıoğlu Camii'nde kıldı.