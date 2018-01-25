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Soygun var!

’da silahlı ve maskeli hırsız, bir şubesine girdi. Çalışanları etkisiz hale getirdi. 100 bin lirayı çalıp gitti!

Soygun var!
Hırsızlar, bu kez İstanbul Bahçeşehir'de özel bir şubesini gözüne kestirdi. Öğlen saatlerinde yaşanan olayda iddiaya göre silahlı ve maskeli bir kişi bankaya geldi. Çalışanları etkisiz hale getirdi. Gişeden yaklaşık 100 bin lirayı çalan şahıs, kısa sürede kayıplara karıştı. Olay yerine giden polis ekipleri, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Olay sonrası banka çalışanları büyük şok yaşadı. Bir çalışan, gözyaşlarına hakim olamayıp uzun süre ağladı.
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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