Panik atak

Afrin’de 6’ncı gününe giren Zeytin Dalı Harekatı sayesinde teröristler kaçacak delik aradı. Yerli üretim Atak helikopteri ve Cirit füzeleri, hain hedefleri ateş çemberine aldı. Çamura ve sise rağmen kahramanlık destanı yazan Mehmetçik’in şu sözleri ise hepimizi duygulandırdı: Biz bugünler için yetiştik
ABD, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye 4 bin TIR silah göndererek, sınırda terörist ordusu kurmayı hedefledi. Türk Silahlı Kuvvetleri ise sınırımızı teröristlerden temizlemek için harekete geçti. Geçen Cumartesi günü "Zeytin Dalı Harekatı'nın startı verildi. Kahraman askerlerimiz, Afrin'deki terör yuvalarını yerle bir etti. Teröristleri ve arkasındaki güçleri panikleten tarihi operasyon, 6. gününe girdi. TSK, Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Afrin'in batısı, kuzeyi ve kuzeybatısından başlatılan operasyonda, terör örgütlerinin elinden alınan yerlere yenilerini ekledi. Toplam 16 nokta ele geçirildi. Dağlık alandan Afrin'e doğru 15 kilometre girildi.
DESTAN YAZIYORLAR
Operasyonda bugüne kadar 170'ten fazla hedefin imha edildiği ve 268 PKK/ KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Önceki gece ise Şeyh Horoz bölgesindeki askerlerimize saldırı amacıyla sızma girişiminde bulunan PKK'lı 8 terörist daha etkisiz hale getirildi. Mehmetçik, Afrin'de destan yazmaya devam etti. Bölgedeki kötü hava koşulları Mehmetçiğin hızını kesmedi. Komuta kademesi de Genelkurmay Karargahı'ndan operasyonu anbean takip etti. Son olarak sahadaki askerlere TSK komuta kademesinden önemli bir talimat gitti. Mesajda "Biz bugünler için yetiştik. Hiçbir engel mazeretimiz olamaz. Olumsuz hava şartlarına rağmen, yağmura, sise ve çamura rağmen sonuca gideceğiz" denildi.
Karadaki terör hedefleri Engerek adlı lazer cihazıyla tespit edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.