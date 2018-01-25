Evi yanan Ali Dede yeniden hastaneye kaldırıldı

Bolu'da, evini kaybettiği yangından kurtarılan kedisiyle kucağında verdiği görüntüyle Türkiye ve dünyada gündeme gelen 83 yaşındaki Ali Meşe, soğuk algınlığı ve grip şikayetleri üzerine tedavi altına alındı.

17 Ocak'ta, Mudurnu'ya bağlı Ordular köyünde sobasını benzin dökerek tutuşturmak isterken çıkan yangında evini kaybeden ve kent merkezindeki oğlu Ahmet Meşe'nin yanında kalan Meşe, soğuk algınlığı ve grip şikayetleri üzerine Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kontrollerin ardından Göğüs Hastalıkları Servisi'ne alınan Meşe'nin tedavisi sürüyor.





Babasını soğuk algınlığı ve öksürük şikayeti üzerine hastaneye getirdiklerini ifade eden Ahmet Meşe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Babamda öksürük vardı ve göğsü dolmuş durumdaydı. Hastaneye getirmeden önce tansiyonu yüksekti. Yapılan muayenenin ardından tansiyonu normale döndü ve sağlığı iyiye doğru gidiyor. Sadece öksürüğü kaldı." diye konuştu.

Ahmet Meşe, babasının hastanedeki tedavisinin birkaç gün süreceğini, babasının sağlığına kavuştuktan sonra hastaneden çıkartılacağını ifade etti.

Ali Meşe de iyi olduğunu, öksürüğün geçmediğini, iyileşene kadar hastanede kalacağını söyledi.

Mudurnu ilçesinde 17 Ocak'ta çıkan yangında evini kaybeden 83 yaşındaki Ali Meşe'nin, yanan evinin önünde alevlerin arasından kurtarılan kedisini kucağına alarak sevmesi fotoğraflara yansımıştı. Yerel ve ulusla çapta yardım kampanyaları başlatılan Meşe'nin yaşadığı süreç Türkiye ve dünya basınında da yer bulmuştu.