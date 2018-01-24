Harekatın ilk safhasında yakalanan ve gözaltına alınan 10 terörist, Hatay'da gözaltında tutuluyor.
Operasyonda yakalanan teröristlerin akıbeti belli oldu
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör gruplarına yönelik olarak başlattığı operasyonlarda yakalanan YPG’li teröristler Türkiye'ye getirildi.
- Şehit Musa Özalkan anısına...
- Sivilleri katleden PKK'nın yalanları
- Araplar oradan vazgeçemiyor! Akın akın gidiyorlar
kalan karakter 1000
bunları konuşturduktan sonra bir deliğe atın ve unutun
BU ŞEREFSİZLERİDE İÇERİ ATIP ,ÖCALANI BESLEDİĞİMİZ GİBİ BESLEMEYELİM , BUNLAR O BÖLGEDE ORDAKİ KIZLARADA TECAVÜZ EDİYORLARMIŞ ,O YÜZDEN infaz edilsinler,
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.