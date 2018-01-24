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Operasyonda yakalanan teröristlerin akıbeti belli oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör gruplarına yönelik olarak başlattığı operasyonlarda yakalanan ’li teröristler 'ye getirildi.



Harekatın ilk safhasında yakalanan ve gözaltına alınan 10 terörist, Hatay'da gözaltında tutuluyor.
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba 11:15
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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kekoavcısı kekoavcısı

bunları konuşturduktan sonra bir deliğe atın ve unutun

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evet2
hayır0
cevapla 24.01.2018 14:14
hataylı &#246;kkeş hataylı ökkeş

BU ŞEREFSİZLERİDE İÇERİ ATIP ,ÖCALANI BESLEDİĞİMİZ GİBİ BESLEMEYELİM , BUNLAR O BÖLGEDE ORDAKİ KIZLARADA TECAVÜZ EDİYORLARMIŞ ,O YÜZDEN infaz edilsinler,

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 24.01.2018 11:52
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