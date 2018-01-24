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İşte taciz!

İşte taciz!
Tokat'ta yaşayan N.K. (21), babasının felç olması nedeniyle okulu bıraktı. İş aramaya başladı. 1 ay önce eleman arayan bir işletmeye başvuran N.K., iş yeri sahibi S.K. ile görüşme yaptı. İş adamı, genç kızın telefon numarasını aldı ve ilerleyen günlerde arayacağını anlattı. Ancak S.K. daha sonra genç kıza cinsel içerikli mesajlar attı. Gelen mesajlarla şok olan genç kız, yaşadığı mağduriyeti yargıya taşıdı. Tacizciye dava açtı. N.K. "O parasına, ben devlete güveniyorum. Tacizcinin en ağır cezayı almasını istiyorum" ifadelerini kullandı.
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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