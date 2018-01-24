İşte taciz!

Tokat'ta yaşayan N.K.(21), babasının felç olması nedeniyleokulu bıraktı. İş aramayabaşladı. 1 ay önce eleman arayanbir işletmeye başvuran N.K.,iş yeri sahibi S.K. ile görüşmeyaptı. İş adamı, genç kızın telefonnumarasını aldı ve ilerleyen günlerdearayacağını anlattı. AncakS.K. daha sonra genç kızacinsel içerikli mesajlar attı.Gelen mesajlarla şok olan gençkız, yaşadığı mağduriyeti yargıyataşıdı. Tacizciye dava açtı.N.K. "O parasına, ben devletegüveniyorum. Tacizcinin en ağırcezayı almasını istiyorum" ifadelerinikullandı.
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