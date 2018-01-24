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Bahçeli'den kritik Afrin açıklaması

MHP Genel Başkanı , Afrin'de devam eden "Zeytin Dalı Harekatı" ile ilgili twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

Bahçeliden kritik Afrin açıklaması
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İçimizdeki YPG'lilerin, sağa sola konuşlanmış PKK ve FETÖ artıklarının Türk milletinin ülkülerini karalaması, ülke ve ilkelerine kast etmesi imkansızdır. Bu alçalma haline teşebbüs edenler Kızılelma'nın onuruyla manen küle döneceklerdir. Türk milleti mazluma sığınak, zalime ateştir. Bu ateşte teröristler Allah'ın izniyle yanacak, Zeytin Dalı Harekâtı huzur ve güvenliğimizi sağlayacaktır. Çünkü Afrin demek Hatay demektir, Afrin demek Kilis demektir. Yani vatan demektir. Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'ya, bizlere tutacağımız vasiyet bırakan Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'a ve Uzman Çavuş Mehmet Muratdağlı'ya Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize şifalar diliyorum."
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba 19:24
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Naim Naim

Sayın Devlet Bahçeliden Allah razı olsun.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 24.01.2018 21:19
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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