Bahçeli'den kritik Afrin açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İçimizdeki YPG'lilerin, sağa sola konuşlanmış PKK ve FETÖ artıklarının Türk milletinin ülkülerini karalaması, ülke ve ilkelerine kast etmesi imkansızdır. Bu alçalma haline teşebbüs edenler Kızılelma'nın onuruyla manen küle döneceklerdir. Türk milleti mazluma sığınak, zalime ateştir. Bu ateşte teröristler Allah'ın izniyle yanacak, Zeytin Dalı Harekâtı huzur ve güvenliğimizi sağlayacaktır. Çünkü Afrin demek Hatay demektir, Afrin demek Kilis demektir. Yani vatan demektir. Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'ya, bizlere tutacağımız vasiyet bırakan Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'a ve Uzman Çavuş Mehmet Muratdağlı'ya Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize şifalar diliyorum."
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Sayın Devlet Bahçeliden Allah razı olsun.
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