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‘Reddedince sıktım’

’da barışma teklifini kabul etmeyen eski sevgilisini katleden Durmuş Türkiş yakalandı. İfadesinde, “Reddedince korkutmak için sıktım” dedi

‘Reddedince sıktım’
Hayatının baharında öldürülen genç kızın katil zanlısı yakalandı. Sözleri ise dehşet düşürdü. Olay geçen 2 Ocak günü 'da yaşandı. Durmuş Türkiş (29), eski kız arkadaşı Ceyda Aycan'ı (18) parka çağırdı. Barışmak istedi. Genç kız kabul etmedi. Türkiş, tabancayla 3 el ateş etti. Hastaneye kaldırılan Ceyda, kurtarılamadı. Polis, Durmuş Türkiş'in, sahte kimlikle Ankara'da bir gazinoda çalıştığını belirledi. Katil zanlısı dün yakaladı. Durmuş Türkiş ifadesinde, "Onu unutamamıştım. Tekrar barışmak için parka çağırdım. Ceyda'ya onu sevdiğimi ve barışmak istediğimi söyledim. Kabul etmedi. Bende korkutmak için yere doğru ateş ettim. Amacım onu korkutmaktı, bilerek öldürmedim" dedi. Türkiş, tutuklandı.
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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