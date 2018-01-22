 ;
Yol Durumu
  1. Uçurumda mucize
  2. ‘Reddedince sıktım’

Dayağa 15 ay!

’de emekli uzman çavuş, zehir tacirlerini dövdü. 15 ay hapis cezasına çarptırıldı

Dayağa 15 ay!
Uyuşturucu satıcılarını döven adam hapis cezası aldı. Bu duruma isyan etti. Olay 'de meydana geldi. Emekli uzman çavuş Tamer Dindoruk'un (47) kuzeni Feyyaz Doksat, 2016'da sentetik uyuşturucu bonzai kullandıktan sonra ağabeyi Bülent ve çocukları İsmail (2), Ertuğrul (9) ve Büşra'yı (12) evlerinde öldürdü. Dindoruk, geçtiğimiz günlerde uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle M.T. ve V.Y.'yi dövdü. Dayak yiyen gençler şikayetçi oldu. Tamer Dindoruk 15 ay, kardeşi Ömer Dindoruk ise 7 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı. Dindoruk, "Olaydan sonra mahallede uyuşturucuy a karşı bir tepki oluştu. Satıcılarla tartışma yaşadık. Onlarda beni şikayet ettiler. 'Basit yaralama' suçundan bana 15 ay hapis, kardeşim Ömer'e de 7 bin 500 lira para cezası verildi. Biz bu iftirayı ve cezayı hak etmedik" dedi.
Etiketler:
  • 22 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar