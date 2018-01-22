Dayağa 15 ay!

Uyuşturucusatıcılarını döven adamhapis cezası aldı. Bu duruma isyan etti.Olay Edirne'de meydana geldi. Emekliuzman çavuş Tamer Dindoruk'un(47) kuzeni Feyyaz Doksat, 2016'dasentetik uyuşturucu bonzai kullandıktansonra ağabeyi Bülent ve çocuklarıİsmail (2), Ertuğrul (9) ve Büşra'yı(12) evlerinde öldürdü. Dindoruk,geçtiğimiz günlerde uyuşturucu sattıklarıgerekçesiyle M.T. ve V.Y.'yidövdü. Dayak yiyen gençler şikayetçioldu. Tamer Dindoruk 15 ay, kardeşiÖmer Dindoruk ise 7 bin 500 lira paracezasına çarptırıldı. Dindoruk, "Olaydansonra mahallede uyuşturucuy akarşı bir tepki oluştu. Satıcılarla tartışmayaşadık. Onlarda beni şikayet ettiler.'Basit yaralama' suçundan bana15 ay hapis, kardeşim Ömer'e de 7 bin500 lira para cezası verildi. Biz bu iftirayıve cezayı hak etmedik" dedi.
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