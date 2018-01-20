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Tanklar, Kilis'ten Suriye'ye geçti



TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye yönelik düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alacak tanklar, Kilis'ten Suriye'ye geçti.
  • 20 Ocak 2018, Cumartesi 23:18
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