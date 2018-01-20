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Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ankara'dan Bursa'ya geziye giden yolcuları taşıyan otobüs Eskişehir'de kaza yaptı.

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kimliği henüz tespit edilemeyen sürücünün kullandığı, Ankara'dan Bursa'ya geziye giden yolcuları taşıdığı öğrenilen 06 FL 644 plakalı Kartallar Gezi firmasına ait tur otobüsü, Eskişehir-Bursa karayolunun 3. kilometresinde yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 42 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, İl Emniyet Müdürü Engin Dinçkaza yerinde incelemede bulundu, yaralıları hastanede ziyaret etti.

BİR KİŞİ DE KAYIP İDDİASI
Öte yandan kazada bir kişinin de kayıp olduğu öne sürülürken, polis ekipleri incelemelerine devam ediyor.
  • 20 Ocak 2018, Cumartesi 09:08
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