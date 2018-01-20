Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde,"PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere" saat 17.00'den itibaren "Zeytin Dalı Harekatı" başlatıldı.
İşte harekatın merkezi
Akşam saatlerinde başlayan Zeytin Dalı Harekatı'nın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Genelkurmay Karargahı'ndan sevk ve idare ediyor.
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