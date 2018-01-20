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Yol Durumu
  1. Tarihi harekatın ardından ABD'den ilk tepki
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İşte harekatın merkezi

Akşam saatlerinde başlayan Zeytin Dalı Harekatı'nın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Genelkurmay Karargahı'ndan sevk ve idare ediyor.


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde,"PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere" saat 17.00'den itibaren "Zeytin Dalı Harekatı" başlatıldı.
  • 20 Ocak 2018, Cumartesi 21:26
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