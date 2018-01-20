BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 08.00 ve 09.00 saatlerindeki Bursa(Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 ve 10.45 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı.

Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) 08.30, Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) 09.00, Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30 ve İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 10.30 ve seferlerinin de yine olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

İDO SEFERLERİ DE İPTAL

İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 09:30'daki Bandırma-Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü seferi iptal edildi.