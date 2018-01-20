 ;
Yol Durumu
  1. Askerlerimize dua etti diye Kılıçdaroğlu'nu yuhaladılar
  2. Başbakan Yıldırım Genelkurmay karargahında

ve 'dan sefer iptali

Deniz Otobüslerinin () seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO ve İDOdan sefer iptali

'nun nden yapılan açıklamaya göre, 08.00 ve 09.00 saatlerindeki (Mudanya)- (Eminönü/Sirkeci), 08.30 ve 10.45 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı.

Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) 08.30, Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) 09.00, Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30 ve İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 10.30 ve seferlerinin de yine olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

İDO SEFERLERİ DE İPTAL
'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 09:30'daki Bandırma-Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü seferi iptal edildi.
Etiketler: , , , , ,
  • 20 Ocak 2018, Cumartesi 09:31
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar