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Askerlerimize dua etti diye 'nu yuhaladılar

lideri Kemal , Gezisi sırasında verdiği Afrin mesajı sonrası partililer tarafından etti.

Askerlerimize dua etti diye Kılıçdaroğlunu yuhaladılar

Genel Başkanı , 'da CHP'lilere seslendigi konuşmada Afrin operasyonunda yer alan askerler için dua edince, salonda yuhalandı.

"Hiçbir annenin acı çekmesini istemiyoruz. Bugün Afrin'de çarpışan askerlerimize sadece ve sadece şimdilik şu dilekte bulunuyorum. Allah onların yardımcısı olsun"diyen Kılıçdaroğlu, kendi partililerince edildi.

KANALLAR YAYINI KESTİ
Protestoların ardından yayın fazla sürmeden kesilerek Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması yayına girildi.
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  • 20 Ocak 2018, Cumartesi 23:02
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