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2018 yılının yol yatırımları belirlendi

Karayolları Genel Müdürlüğünce 2018'de 202 kilometre otoyol, 615 kilometre bölünmüş yol, 630 kilometre tek platformlu yol yapılması planlanıyor. Bu yıl ayrıca 365 kilometre otoyolun da ihale süreci tamamlanarak yapımına başlanması hedefleniyor

2018 yılının yol yatırımları belirlendi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün bu yılki başlangıç ödeneği 11 milyar lira olarak belirlendi.

Bu yıl Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi kapsamında 50 kilometrelik Kemalpaşa Kavşağı-Saruhanlı Kavşağı kesimi ile 27 kilometrelik Balıkesir Batı Kavşağı-Balıkesir Kuzey Kavşağı kesimi olmak üzere toplam 77 kilometrelik kesim trafiğe açılacak. Söz konusu projenin tamamı, 2019'da hizmete girecek.

Kuzey Marmara Otoyolunun Kınalı-Odayeri ve Kurtköy-Akyazı kesiminde çalışmalar devam ediyor. Otoyolun, 125 kilometrelik kesiminin bu yıl, geriye kalan kısımların ise gelecek yıl tamamlanarak trafiğe açılması hedefleniyor.

91 KÖPRÜ VE 23 TÜNEL TAMAMLANACAK
, bu yıl sonuna kadar 615 kilometre bölünmüş yol, 630 kilometre tek platformlu yol yapacak.

Bin 475 kilometrelik yolda bitümlü sıcak karışım (BSK) ile 750 kilometre yolda ise onarım ve yenileme yapacak olan Genel Müdürlük, 11 bin 950 kilometrede sathi kaplama yapım-onarım gerçekleştirecek.

Bu yıl ayrıca 38 kilometre uzunluğunda 91 köprü ile 47 kilometrelik 23 tünel tamamlanacak.

Ankara-Samsun kapsamındaki Ankara--Delice Otoyolu ve Kırıkkale Çevreyolu kesiminin ihalesine bu yıl Yap-İşlet-Devlet (YİD) modeliyle çıkılacak.

Mersin-Erdemli-Taşucu, Aydın-Denizli otoyollarının ihalelerinin de bu yıl yapılması hedefleniyor
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  • 20 Ocak 2018, Cumartesi 13:12
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