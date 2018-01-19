Alınan bilgilere göre kaza, Muş-Solhan karayolu üzerinde meydana geldi. Hatay'dan Muş istikametine gitmekte olan özel bir firmaya ait A.Ö. yönetimindeki 34 DF 3668 plakalı yolcu otobüsü, bilinmeyen bir sebeple karayolunun kenarındaki dereye uçtu.
Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Muş ve Solhan'daki hastanelere kaldırıldı.
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ALLAH,TAN RAHMET DİLERİM.YARALILARA ALLAH,TA ACİL ŞİFALAR DİLERİM.
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