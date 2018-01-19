 ;
Yol Durumu
  1. Darbeci hain 'Bizi kurtarın' diye yalvardı
  2. CHP'de şeref davası!

'ta feci ! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ile Bingöl’ün Solhan ilçesi arasında bir yolcu otobüsünün dereye uçması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı.

Muşta feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Alınan bilgilere göre , -Solhan karayolu üzerinde meydana geldi. Hatay'dan Muş istikametine gitmekte olan özel bir firmaya ait A.Ö. yönetimindeki 34 DF 3668 plakalı yolcu otobüsü, bilinmeyen bir sebeple karayolunun kenarındaki dereye uçtu.

Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Muş ve Solhan'daki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: ,
  • 19 Ocak 2018, Cuma 10:06
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
Mehdi Mehdi

ALLAH,TAN RAHMET DİLERİM.YARALILARA ALLAH,TA ACİL ŞİFALAR DİLERİM.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 19.01.2018 10:39
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar