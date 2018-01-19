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Katil 6 Türk vatandaşını gözaltına aldı!

Katil polisi 'yı ziyaret eden 6 Türk vatandaşını gözaltına aldı.

Katil İsrail 6 Türk vatandaşını gözaltına aldı!

polisinin 'te 'yı ziyaret eden 6 Türk vatandaşını gözaltına aldığı bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazının ardından İsrail polisi, Harem-i Şerif'ten çıkan 6 Türk vatandaşını gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Türk vatandaşlarının İsrail polisi tarafından Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Eski Şehir'in El-Halil (Yafa) kapısındaki David 'ne (Kışla) götürüldüğü ifade edildi.

Türk vatandaşlarının gözaltına alındığını doğrulayan İsrail polisi, gözaltına alınma sebebine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

'nin Büyükelçililiği ve Kudüs Başkonsolosluğu da konuyu yakından takip ediyor.
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  • 19 Ocak 2018, Cuma 18:31
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