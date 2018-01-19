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Ana muhal'afet'!

’de ok yaydan fırladı. Odasına Atatürk fotoğrafı asmayan , “Karalama kampanyası” deyip kendini aklamaya kalktı. Terör destekçisi yeni il başkanı ’na ise sahip çıktı...

Ana muhalafet!
Cumhuriyet Halk Partisi'nin derdi yine kendini gerdi. Genel Başkan Yardımcısı 'un odasında Atatürk posterinin bulunmadığı belgelendi. Bu bilgiyi ortaya çıkartan Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, partiden ihraç edildi. İşte kriz yeniden alevlendi. Altıok dün partide basın toplantısı düzenledi. Bu tür konuların yeniden gündeme getirilmesinin 'yi karalamak, milletvekillerini yıpratmak amaçlı olduğunu söyledi.

Altıok, sosyal medyadaki terör destekçisi mesajlarıyla dikkat çeken İstanbul İl başkanı Canan Kaftancıoğlu'na da sahip çıkmayı ihmal etmedi. Soykırım yalanına destek veren, HDP ile hareket eden Kaftancıoğlu'yla iftihar ettiklerini söyledi. Öte yandan Nazlıaka'nın affedilmeye yönelik taleplerinin gündeme gelebileceği dile getiriliyordu. Ancak bu yöndeki af talepleri kurultay sonrasına kaldı.
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