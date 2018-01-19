Altıok, sosyal medyadaki terör destekçisi mesajlarıyla dikkat çeken İstanbul İl başkanı Canan Kaftancıoğlu'na da sahip çıkmayı ihmal etmedi. Soykırım yalanına destek veren, HDP ile hareket eden Kaftancıoğlu'yla iftihar ettiklerini söyledi. Öte yandan Nazlıaka'nın affedilmeye yönelik taleplerinin gündeme gelebileceği dile getiriliyordu. Ancak bu yöndeki af talepleri kurultay sonrasına kaldı.
Ana muhal'afet'!
CHP’de ok yaydan fırladı. Odasına Atatürk fotoğrafı asmayan Zeynep Altıok, “Karalama kampanyası” deyip kendini aklamaya kalktı. Terör destekçisi yeni il başkanı Canan Kaftancıoğlu’na ise sahip çıktı...
Altıok, sosyal medyadaki terör destekçisi mesajlarıyla dikkat çeken İstanbul İl başkanı Canan Kaftancıoğlu'na da sahip çıkmayı ihmal etmedi. Soykırım yalanına destek veren, HDP ile hareket eden Kaftancıoğlu'yla iftihar ettiklerini söyledi. Öte yandan Nazlıaka'nın affedilmeye yönelik taleplerinin gündeme gelebileceği dile getiriliyordu. Ancak bu yöndeki af talepleri kurultay sonrasına kaldı.
Etiketler: Zeynep Altıok , canan kaftancıoğlu , CHP
- 19 Ocak 2018, Cuma
- Gazete
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