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Usta’ya hüzünlü veda

Usta’ya hüzünlü veda
İstanbul'daki evinde yaşamını yitiren, "Dondurmam Gaymak" filmiyle Türkiye'ye adını duyuran, oyuncu Turan Özdemir (66) için memleketi Muğla'nın Yatağan İlçesi'nde, cenaze töreni düzenlendi. Özdemir'in cenazesi Yatağan Mezarlığı'na götürülüp, babası Ahmet Necati Özdemir'in mezarı yanında gözyaşları içinde toprağa verildi.
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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