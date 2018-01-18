Şantajcı sevgiliye 9 yıl hapis

İstanbul'da 3 yıl önce kendisinden ayrılan sevgilisi EmilyanaM.'nin (29) fotoğraflarını Facebook'ta yayınlayan, şantaj ve tehditle suçlanan Ali Ş.B.B. (47) hakkında 2 yıl 3 aydan 9 yıla kadar hapis istendi.
Bakırköy 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık Ali Ş.B.B. "Rahatsız etmek gibi bir düşüncem yoktu. Sadece onu özlediğimi görmesi için böyle bir şey yaptım" dedi. Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
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