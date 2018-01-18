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Şantajcı sevgiliye 9 yıl hapis

Şantajcı sevgiliye 9 yıl hapis
İstanbul'da 3 yıl önce kendisinden ayrılan sevgilisi Emilyana M.'nin (29) fotoğraflarını Facebook'ta yayınlayan, şantaj ve tehditle suçlanan Ali Ş.B.B. (47) hakkında 2 yıl 3 aydan 9 yıla kadar hapis istendi.


Bakırköy 43. 'nde yargılanan sanık Ali Ş.B.B. "Rahatsız etmek gibi bir düşüncem yoktu. Sadece onu özlediğimi görmesi için böyle bir şey yaptım" dedi. Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.


Osman ASİLTÜRK
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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