Sosyal medyada terör estiren CHP’nin yeni İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, skandal paylaşımlarının arkasında durduğunu söyledi. Ancak biri hariçti. Gezi olayları sırasında paylaştığı bir tweet için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür diledi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), halktan uzaklaştığını bir kez daha gösterdi. Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı seçildi. Bu isim tepkileri beraberinde getirdi. Çünkü Kaftancıoğlu, sırtını terör örgütlerine dayayan HDP'ye övgüler dizdi. CHP-HDP ittifakını eleştirenlere ise "Gerzekler" dedi. Sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili Türkiye karşıtı bir tutum izledi. Gezi sürecinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın merhum annesine hakaret içerikli bir paylaşımda bulunan Kaftancıoğlu, 15 Temmuz darbe girişimine engel olan kahraman halka ise hakaret etmekten çekinmedi. Sosyal medyada terör estiren Kaftancıoğlu'nun eşi Naki Kaftancıoğlu ise 7 dakikada domuz eti tabağını bitirerek değerlerimize uzak olduğunu belgeledi.
GÖZÜNDEN KAÇMIŞ!
Skandal sosyal medya paylaşımları ile Türkiye'nin gündemine oturan Kaftancıoğlu için dün devir teslim töreni düzenlendi. Cemal Canpolat'tan görevi teslim alan Kaftancıoğlu, gazetecilerin karşısına geçti. Domuz eti tabağını paylayan eşiyle ilgili, "Eşimin ne yediğine ne içtiğine karışmam" diyen Kaftancıoğlu, Gezi sürecinde paylaştığı bir tweet için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi. Kaftancıoğlu, "Gezi ile ilgili olarak söylediğim her şeyin arkasındayım. Bir tanesi hariç. Orada gözümden kaçmış bir şey var. Ben sayın Erdoğan'ın annesine küfür edilen bir duvar yazısını da paylaşmışım. Bizim için anne olmak ve annelik kutsaldır. Ben hiç kimsenin annesine bir şey dedirtmeyeceğim gibi Erdoğan'ın annesine de bir şey dedirtmem. Sayın Erdoğan'dan özür dilerim" dedi.
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