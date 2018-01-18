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tezkeresi Meclis'e sevk edildi

'in uzatılmasına ilişkin tezkere Meclis'e sevk edildi.

OHAL tezkeresi Meclise sevk edildi
'in uzatılmasına ilişkin tezkere Meclis'e sevk edildi. Dün MGK'da OHAL'in uzatılması tavsiye kararı alınmış, Bakanlar Kurulu'nda da buna yönelik karar alınmıştı. 'nda görüşülecek olan OHAL tezkeresi kabul edilirse, OHAL 19 Ocak'tan itibaren 3 ay süreyle daha 6. kez uzatılmış olacak.
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe 10:54
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