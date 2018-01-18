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Gününü göst'eren'!

İş kadını , 13 yıllık eşi Çağlayan Eren’in kendisini aldattığını öğrendi. Boşanma davası açıp aylık 75 bin lira nafaka ile 6 milyon lira tazminat istedi

Gününü gösteren!
Öteki kadın nedeniyle bir evlilik sona erdi. Başarılı İş Kadınları Platformu (BİKAP) kurucusu ile işadamı Çağlayan Eren'in 2 çocuğu dünyaya geldi. Ancak çiftin mutluluğu uzun sürmedi. Eşinin kendisini G.B. adlı bir kadınla aldattığını öğrenen Bilge Kuru Eren, 13 yıllık evliliğini bitirmeye karar verdi. İşadamı eşine Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açan Bilge Kuru Eren, G.B.'nin internette paylaştığı "işadamıyla tatil fotoğraflarını" da mahkemeye delil olarak gösterdi. Koluna G harfli dövme yaptıran eşinden kadın olarak değer görmediğini ifade eden Bilge Kuru Eren, G.B.'nin kendisini arayarak yasak ilişkiyi anlattığını belirtti. Eren kendisini aldatan işadamından aylık 75 bin lira nafaka ile 6 milyon lira tazminat istedi.


BİLEZİKLERİNİ DE TALEP ETTİ
Eren ayrıca Zekeriyaköy'deki villanın kendisine ve iki çocuğuna tahsisi ile 65 bilezik, 100'ü aşkın cumhuriyet altınının iadesini, İstanbul, Samsun ve Gaziantep'te bulunan 18 daire ve arsanın da başkalarına satılmaması için ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep etti. İşadamı ise kesinlikle zina yapmadığını belirterek karşı dava açtı ve davanın reddini istedi. Davaya cevap veren Çağlayan Eren'in avukatı "Davacının iddiaları gerçeğe, hukuka ve müvekkilimin kişilik haklarına aykırıdır. Müvekkilim kesinlikle zina yapmamıştır. Davacı bu iddiasını kanıtlamak zorundadır. Zira davacı zina iddiasını öğrendiği tarihten çok uzun süre sonra dava açmıştır" dedi.


Ali OKTAY
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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