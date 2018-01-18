Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Nuri Necipoğlu ile Beştepe'de düzenlenen yemekte bir araya geldi. Yemek, saat 19.40'da başladı.
Erdoğan yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Nuri Necipoğlu ile Beştepe'de düzenlenen yemekte bir araya geldi. Yemek, saat 19.40'da başladı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , külliye
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