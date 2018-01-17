Paspas basket

İzmir Aliağa'daki spor salonunda temizlik görevlisi olarak çalışan Mahmut Çil (39), sporculardan etkilenerek basketbola merak sardı. Çocukluk ve gençlik yıllarında eline hiç basketbol topu almayan Çil, rastgele atışlar yapmaya başladı. Topu her defasında potaya gönderince bu atışları bir de arkasını dönerek denedi. Kısa süre içerisinde yeteneğini geliştiren Çil, bazen gözlerini bağlayarak, bazen de tribünün en yüksek köşesine çıkıp tersten topu potaya attı. Çil'in bu yeteneği sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.