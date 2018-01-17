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Paspas basket

Paspas basket
İzmir Aliağa'daki spor salonunda temizlik görevlisi olarak çalışan Mahmut Çil (39), sporculardan etkilenerek a merak sardı. Çocukluk ve gençlik yıllarında eline hiç basketbol topu almayan Çil, rastgele atışlar yapmaya başladı. Topu her defasında potaya gönderince bu atışları bir de arkasını dönerek denedi. Kısa süre içerisinde yeteneğini geliştiren Çil, bazen gözlerini bağlayarak, bazen de tribünün en yüksek köşesine çıkıp tersten topu potaya attı. Çil'in bu yeteneği sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.
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  • 17 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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