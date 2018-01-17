Oyuna hançeri sapladık

MUHALİFLER DE VAR:
Afrin perasyonuna Suriyeli muhalifler dahil olup olacak. Onlar için veriliyor bu mücadele. Biz onlara, topraklarına sahip çıkmaları için, bu kardeşlerimize orada yardımcı oluyoruz. ABD Başkanı Donald Trump'ı aramayı düşünmüyorum. Putin ile ise telefon diplomasisi sürüyor. Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı ile ilgili gerekenler söylendi, ben değerlendirme yapmayacağım.
CHP'Lİ BAŞKANA ÇATTI
TAM BİR FACİA:
İstanbul'a bir il başkanı seçmişler ki tam bir facia. Elbette, demokrasiye saygımız var. CHP'nin il başkanıdır ama geçmişine baktığımızda bizim bir şey söylememize gerek kalmıyor. Ermeni soykırımı diyerek tarihimizi ve milletimizi aşağılıyor. Devlet katil değil, seri katil diyerek, hayatını kaybedenlerin suçunu devlete atıyor.
TENCERE KAPAK GİBİ:
Darbe gecesi "Alın size nur topu gibi mağduriyet" diyerek 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Normalde, Taksim'in arka sokağında marjinal bir derneğin başında olması gereken bu tipleri siyasi partinin başına koyduğunuzda işte böyle arıza bir durum ortaya çıkıyor. Kemal Kılıçdaroğlu gibi karikatür bir tipin olduğu bir partiye de tencere kapak gibi böyle bir il başkanı yakışırdı.
NATO TAVIR ALSIN:
NATO'ya da bir serzenişim var. Ey NATO siz ortaklarınızdan birine herhangi bir sınır tecavüzünde bulunanlara karşı tavır almakla da mükellefsiniz.
KİMSE ENGEL OLAMAZ:
Dün Irak'ta oynanan oyunu bozduk, Suriye'de oynanan oyunun kalbine hançer sapladık. Kısa süre içinde Afrin ve Münbiç'ten başlayarak Suriye'deki terör yuvalarını da birer birer dağıtacağız. Buna kimse engel olamaz.
İŞTE GELECEĞİN SİYASETÇİSİ
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısı sırasında konuşurken, babasıyla grup toplantısını izleyen 9 yaşındaki Hızır Halis Özdemir, Mehmet Akif'in "Yumuşak başlıyım ama uysal koyun değilim" şiirini ezbere okudu. Toplantı sonrasında Erdoğan, çocuğu yanına çağırarak hediye verdi. Erdoğan, "İşte geleceğin siyasetçisi" dedi.
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