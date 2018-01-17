Ecem’in bahtı kara

Kocaeli'de17 yaşındaki kızı Ecem Balcı'nın kaybolmasının ardından bunalıma giren ve Kandıra'da intihar eden anne EsraErcömert'in (41) cesedi denizden çıkarıldı. Anne-kızın hikayesi, yürekleri dağladı. Kocasından ayrılan ve bir mimarlık ofisinde çalışan Esra, 2 yıl önce rahim kanseri olduğunu öğrendi. Ancak kendisinden hemen sonra kızı Ecem rahatsızlandı. Ecem'in de göğüs kanserine yakalandığı ortaya çıktı. Genç kızın geçen yıl bir göğsü alındı. Kanseri büyük ölçüde atlatan Ecem, 11 gün önce ortadan kayboldu. İddiaya göre en son, annesinin sevgilisi olduğu öne sürülen SüleymanKara ile buluştu.
HAPSE GÖNDERİLDİ
Ecem kaybolmadan önce erkek arkadaşına "Süleyman amca bir mezarda tarihi taç buldu. Zengin olduk. Birlikte gidelim. 'Bu tacı sana vereceğim' dedi" şeklinde mesaj yazdı. Kara ile buluşacağını belirten Ecem'den bir daha haber alınamadı. Polis, Kara'nın Gölcük'teki evine baskın yaptı. Ancak Ecem bulunamadı. Tarihi eser kaçakçılığından aranan Kara tutuklandı. Evde 25 gram esrar, 4 eski tabanca ve Roma döneminden kalma olduğu belirlenen tarihi eser ele geçirildi. Tutuklanan Kara, "Ecem ile buluşmadığını ve nerede olduğunu bilmediğini iddia etti. Ecem'in babası Gökhan Balcı, "Kızım en son SüleymanKara ile görüşmüş. Ve o saatten sonra kayıp. Hayatından endişe ediyorum" dedi.
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