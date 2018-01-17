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Cuneydi ’de

Cuneydi Türkiye’de
ABD Başkanı Donald Trump, 'ü "İsrail'in başkenti" olarak ilan etti. Tüm liler, direnişe geçti. O direnişin simgelerinden biri de Fevzi El Cuneydi adlı gençti. 25 İsrail askeri tarafından gözaltına alınan Cuneydi, günlerce işkenceden geçti. 'nin harekete geçmesiyle özgürlüğüne kavuşan 16 yaşındaki Filistinli genç, dün babasıyla Türkiye'ye geldi.


Türkiye'ye ilk kez geldiğini dile getiren Cuneydi, "Sayın Cumhurbaşkanımız 'ın yanımda durduğunu gördüm, öğrendim. Hatta röportaj ile bazı programlarını takip ettim. Açıkçası çok mutlu oldum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Biz, Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyoruz. Allah ondan razı olsun. Türk halkını da çok seviyoruz. Türk halkına, Filistin davasının yanında yer aldığı için ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.
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  • 17 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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