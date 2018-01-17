Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Leopard ve M-60 tanklarının DEAŞ'ın anti tank füzelerinin hedefi olmasına dikkate alan Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin hattına AKKOR 'la donatılmış tankları gönderdi.PYD/YPG güçlerinin elinde Amerikan ordusunun verdiği çok sayıda tanksavar füzesi olduğu, bu nedenle AKKOR koruma kalkanlı tankların sınır hattına gönderildiği bildirildi.

AKKOR SİSTEMİ NEDİR?

Tanklarda 360 derecelik tam bir koruma kalkanı oluşturan AKKOR sistemi, yüksek teknoloji radarı ile üzerine gelen roket veya tank savar füzesini çok kısa sürede algılıyor. Füze imha mühimmatı, üzerinde bulunan sensörler yardımıyla yaklaşmakta olan tanksavar tehdidini en yakın olduğu anda patlatarak etkisiz hale getiriyor.







Sistem Tanımı AKKOR, Aktif Koruma Sistemi Sahip olduğu "Fiziksel İmha (Hard-kill)" ve "İşlevsel İmha (Soft-kill)" kabiliyetleri ile bir EH kendini koruma süiti olan AKKOR, platforma yöneltilmiş olan tehditleri en uygun zaman ve mesafede etkisiz hale getirerek tam koruma sağlayan Aktif Koruma Sistemi'dir. AKKOR, gerek gayrinizamî harp ortamında yakın mesafeden fırlatılan tanksavar roketleri, gerekse de nizami harp ortamındaki tanksavar tehditlerine karşı her yönü kapsayan 360-derecelik tam bir koruma kalkanı oluşturur. AKKOR, modüler mimarisi sayesinde birçok tipteki zırhlı araca uyarlanabilen aktif koruma sistem çözümüdür.





SİSTEM BİLEŞENLERİ

Fiziksel İmha (Hard-kill) Bileşenleri

Yüksek çözünürlüklü Fiziksel İmha Radarı

Yüksek hızlı Fiziksel İmha Mühimmat Atıcısı

Akıllı Fiziksel İmha Mühimmatı İşlevsel İmha (Soft-kill) Bileşenleri

Lazer İkaz Alt Sistemi

Çoklu bant (Multispectral) İşlevsel İmha Mühimmatı

İşlevsel İmha Mühimmat Atıcısı Süit Bileşenleri

EH Bilgisayarı

Kontrol Paneli ve Görüntü Birimi

AKKOR SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ

Hem işlevsel imha (soft kill) hem de fiziksel imha (hard kill) kabiliyeti

Tüm yönlerden 360 derece tam koruma

Optik algılamaya 'gerek duymayan' çözümü sayesinde; toz, çamur, kar, yağmur tüm zorlu koşullarında etkin

Yakın mesafeden atılan asimetrik tehditlere karşı çok hızlı reaksiyon

Aynı anda birden fazla tehdide karşı etkin

Multi-spektral sis perdesi ile termal ve lazer güdümlü füzelere karşı etkili

Birçok zırhlı araç tipine uygun

Yüksek çözünürlüklü Radar ve akıllı koruma mühimmatı çözümü sayesinde doğrudan tehdide reaksiyon ve sonuç olarak çok düşük ardıl etki

ASELSAN ürünü Tank alt sistemleri ile doğrudan entegre