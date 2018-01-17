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'de / panikte

'nin Türkiye sınırındaki terör yuvası 'de terör örgütü /, zorla silah altına alma uygulamalarını artırdı. Örgüt, sözde protesto eylemi için zorla kepenk kapattıracak.

Terör örgütü /, 'de son 2 günde yaklaşık 130 genci zorla silah altına alarak doğrudan cephe hatlarına gönderdi. Örgüt, Türkiye'nin operasyon hazırlıklarını protesto etmek için ilçedeki dükkanları zorla kapattıracak.
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  • 17 Ocak 2018, Çarşamba 11:33
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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kovun bu ABD ter&#246;r&#252;n&#252; kovun bu ABD terörünü

bu inlerine beton delici bombaları yollayın kafalarını basınçtan yansınlar tünellerde faregibi

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 17.01.2018 11:46
Mehdi Mehdi

İnşallah sonunuz geldi kafir,zalim,bozguncu,teröristler.Ya Allah Bismillah Allah,u Ekber.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 17.01.2018 11:44
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