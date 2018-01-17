Terör örgütü PYD/PKK, Afrin'de son 2 günde yaklaşık 130 genci zorla silah altına alarak doğrudan cephe hatlarına gönderdi. Örgüt, Türkiye'nin operasyon hazırlıklarını protesto etmek için ilçedeki dükkanları zorla kapattıracak.
Terör örgütü PYD/PKK, Afrin'de son 2 günde yaklaşık 130 genci zorla silah altına alarak doğrudan cephe hatlarına gönderdi. Örgüt, Türkiye'nin operasyon hazırlıklarını protesto etmek için ilçedeki dükkanları zorla kapattıracak.
kalan karakter 1000
bu inlerine beton delici bombaları yollayın kafalarını basınçtan yansınlar tünellerde faregibi
İnşallah sonunuz geldi kafir,zalim,bozguncu,teröristler.Ya Allah Bismillah Allah,u Ekber.
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