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İlk hedef füzeleri

Mehmetçik, Afrin operasyonu için hazır beklerken , ve ’ta bulunan tugaylar da teyakkuza geçti. Harekatın ilk hedefinin ise terör örgütü tarafından namluları 'ye çevrilmiş füzelerin imhası olacağı belirtildi.

İlk hedef PKK füzeleri
Türkiye, sınırını terörden arındırmak için bir kez daha harekete geçti. Afrin operasyonu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanırken, dün Hatay'daki sınır birliklerine askeri sevkiyat devam etti. 5. Zırhlı Tugayı'ndan yola çıkan 10 TIR'a yüklenmiş tank ve zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) araçlar, Narlıca Hudut Taburu'na gönderildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait topçu birlikleri ise terör örgütü PKK/ PDY kontrolündeki Afrin'in Basufan, Memelan, Cindere, Meskenli ve Raco bölgelerine atış yaptı. Bu arada Afrin operasyonundan önce tüm sınır hattında teyakkuza geçildi. Urfa'daki 20'nci Zırhlı Tugayı ve 'ta bulunan 172'nci zırhlı tugayı da harekete geçti. Ayrıca Kayseri başta olmak üzere birçok komando birliğinden de destek gücünün sınıra indirilebileceği belirtildi.

20 BİN KİŞİLİK ÖSO ORDUSU
Terör örgütü , Afrin'den Kobani'ye kadar olan bölgelere ABD'den aldığı füze rampalarını kurarken, operasyonun başlamasıyla ilk olarak bu füzelerin havaya uçurulacağı öğrenildi. Afrin operasyonu ile birlikte örgütün birçok noktadan 'ye yönelik taciz saldırısı yapabileceği değerlendirilerek, sınırın öbür ucundaki birçok PKK/ noktası hedef menziline alındı. Öte yandan Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından düzenli ya geçen Özgür Suriye Ordusu'nda 30 alt grup birleştirilerek kuruldu. Sayıları 20 bini aşan Milli Ordu askerleri, Türk Özel Kuvvetler personeli tarafından aylar süren eğitimlerini tamamladıktan sonra profesyonel birer askere dönüştürüldü. Afrin'e düzenlenecek operasyon öncesinde hazırlıklarına devam eden savaşçıların TSK ile birlikte yine en ön saflarda mücadele edeceği öğrenildi.


Hem teröristler hem de ABD'den aldıkları silahlar imha edilecek.


Uğur YILDIRIM / Ahmet TOPAL
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