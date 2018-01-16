İlk hedef PKK füzeleri

Mehmetçik, Afrin operasyonu için hazır beklerken Gaziantep, Şanlıurfa ve Şırnak’ta bulunan tugaylar da teyakkuza geçti. Harekatın ilk hedefinin ise terör örgütü PKK tarafından namluları Türkiye'ye çevrilmiş füzelerin imhası olacağı belirtildi.
Türkiye, sınırını terördenarındırmak için bir kez dahaharekete geçti. Afrin operasyonuCumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafındanaçıklanırken, dün Hatay'daki sınırbirliklerine askeri sevkiyat devam etti.Gaziantep 5. Zırhlı Tugayı'ndan yola çıkan10 TIR'a yüklenmiş tank ve zırhlı personeltaşıyıcı (ZPT) araçlar, Narlıca HudutTaburu'na gönderildi.Türk Silahlı Kuvvetleri'ne aittopçu birlikleri ise terör örgütü PKK/PDY kontrolündeki Afrin'in Basufan,Memelan, Cindere, Meskenli ve Racobölgelerine atış yaptı. Bu arada Afrinoperasyonundan önce tüm sınır hattındateyakkuza geçildi. Urfa'daki 20'nci ZırhlıTugayı ve Şırnak'ta bulunan 172'nci zırhlıtugayı da harekete geçti. Ayrıca Kayseribaşta olmak üzere birçok komandobirliğinden de destek gücünün sınıraindirilebileceği belirtildi.
20 BİN KİŞİLİK ÖSO ORDUSU
Terör örgütü PKK, Afrin'den Kobani'ye kadar olan bölgelere ABD'den aldığı füze rampalarını kurarken, operasyonun başlamasıyla ilk olarak bu füzelerin havaya uçurulacağı öğrenildi. Afrin operasyonu ile birlikte örgütün birçok noktadan Türkiye'ye yönelik taciz saldırısı yapabileceği değerlendirilerek, sınırın öbür ucundaki birçok PKK/PYD noktası hedef menziline alındı. Öte yandan Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından düzenli orduya geçen Özgür Suriye Ordusu'nda 30 alt grup birleştirilerek Milli Ordu kuruldu. Sayıları20 bini aşan Milli Ordu askerleri,Türk Özel Kuvvetler personelitarafından aylar süren eğitimlerinitamamladıktan sonra profesyonelbirer askere dönüştürüldü. Afrin'edüzenlenecek operasyon öncesindehazırlıklarına devam eden savaşçılarınTSK ile birlikte yine en ön saflardamücadele edeceği öğrenildi.
Hem teröristler hem de ABD'den aldıkları silahlar imha edilecek.
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