Erdoğan: Afrin operasyonu Suriyeli muhaliflerle birlikte yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Afrin'e yönelik operasyon hakkında konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika 11-12 bin kilometreden gelecek, burada kendisine bir ordu oluşturacak ve adını da ne koyacak? Sınır güvenliği. Neyin sınır güvenliği? Bakın şu anda Suriye'de rejim, "bu bizim için bir tehdit oluşturur diyor" ve kesinlikle böyle bir oluşuma onlar da sıcak bakmıyor." diye konuştu.

AFRİN OPERASYONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrin operasyonunu Suriyeli muhaliflerle yapacağız. Savaş stratejisinde geceler sayısızdır." ifadelerini kullandı.

TRUMP'LA GÖRÜŞME

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesine ilişkin soruya, "Ben kendisini aramayı düşünmüyorum" yanıtını verdi, "Putin ile telefon diplomasisi sürüyor" açıklamasında bulundu.

AYM'NİN HAK İHLALİ KARARI

Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gerekenler söylendi, ben değerlendirme yapmayacağım" dedi.

Erdoğan, AK Parti-MHP ittifakına ilişkin, "Kürt seçmenleri küstürür" değerlendirmeleri için, "Milletimiz bu oyunları aştı" dedi.