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Afrin'e bomba yağacak...İşte o mevziler

Afrin operasyonu öncesinde sınırın sıfır noktasındaki Oğulpınar Karakolu'nda namlular Afrin'e çevrildi.



Reyhanlı sınırında bulunan Oğulpınar Sınır Karakolu'na konuşlandırılan obüs ve füzelerin namluların ucu Afrin yönüne çevrildi. Karakolun batı tarafında konuşlanan obüsler ve füze rampaların gelecek emirlere göre terör örgütünün mevzilerini bombalayacak.
  • 16 Ocak 2018, Salı 15:25
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