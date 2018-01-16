Reyhanlı sınırında bulunan Oğulpınar Sınır Karakolu'na konuşlandırılan obüs ve füzelerin namluların ucu Afrin yönüne çevrildi. Karakolun batı tarafında konuşlanan obüsler ve füze rampaların gelecek emirlere göre terör örgütünün mevzilerini bombalayacak.
Afrin'e bomba yağacak...İşte o mevziler
Afrin operasyonu öncesinde sınırın sıfır noktasındaki Oğulpınar Karakolu'nda namlular Afrin'e çevrildi.
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