ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, bugünkü basın toplantısında Türkiye'nin muhtemel Afrin harekâtına adeta yeşil ışık yaktı.

Haberi duyuran gazeteci Wladimir van Wilgenburg, Dillon'un kendi sorusuna "Afrin, koalisyonun operasyon alanı içerisinde değil" yanıtını verdiğini belirtti.

'Terör ordusu' ilanı kıyameti kopardı!

Başından beri YPG ile işbirliğine giden ABD, son olarak Türkiye ve Irak sınırlarında 30 bin kişilik terör ordusu kuracağını ilan edince kıyamet kopmuştu.

Ankara'da başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililer terör ordusunun başının ezileceğini, ilk adımın da Afrin olacağını birkaç gündür açıklıyor.

Halep'in en büyük ilçelerinden Afrin'in batısı Hatay, kuzeyi ise Kilis ile çevrili. İlçe, Hatay'ın Amanos Dağları'na açılıyor.

Afrin'in doğusundaki Azez bölgesi Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu güçlerinin kontrolünde. Güneydeki İdlib'de ise Türk ordusunun gözlem noktaları var.

Teröristlerin tek çıkış noktası, Halep'in kuzeybatısındaki cep olabilir ancak o bölge de Şam rejimi ve Rusya'nın kontrolü altında.

ABD'nin desteğiyle 911 kilometrelik Türkiye sınırının yarıdan fazlasını işgal eden YPG'lilerin oluşturduğu terör koridoru, Fırat Kalkanı Harekâtı ile bölünmüştü.

Cerablus-Azez hattını 2016'nın sonbaharında kısa sürede IŞİD ve YPG'li teröristlerden temizleyen Türk ordusu, Şubat 2017'de güneydeki El Bab'ı kurtararak güvenli bir bölge oluşturdu.