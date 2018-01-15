Başbakan Yıldırım Ankara'da düzenlenen Türkiye Esnaf Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. ABD'nin terör ordusu projesi hakkında da açıklamalarda bulunan Yıldırım; "ABD NATO müttefiki Türkiye'yi koruyacağı yerde, terör ordusu oluşturuyor" dedi.

Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları;

2017 için felaket senaryoları üretenler avuçlarını yaladılar. Türkiye 2017'de küresel ve ülke şartlarına rağmen bir mucizeye imza attı. 2017'nin başında kara kara düşünüyorduk. Umutsuzluk vardı. Ama üçüncü çeyrekte yüzde 11.2 büyüdük. 2017'yi yüzde 7 civarında bir büyüme ile kapatıyoruz. Gelişmiş ülkelerin 2, dünya ortalamasının 2 buçuk katı. Bunu tesadüf mü sanıyorsunuz. Alınan önlemlerin sonucudur.

15 TEMMUZ' DA HEPSİ SIRAYA GİRDİ

15 Temmuz Darbe girişiminden sonra sıraya girdiler. Peş peşe açıklamalarla bizi aşağı çekmeye çalıştılar. Şimdi ise inanılırlıklarını kaybetmemek için açıklamalarını revize ediyorlar. Büyüme oranlarını yukarı çekiyorlar. Büyüme anlamında dünyada en kötü üçüncü sırada olacağız. Birinci olursak şaşırmayın. Terör örgütlerine, bölgede emperyalist emelleri olan ülkeler aleni destek veriyorlar. Kime karşı Türkiye'ye karşı. Amaç Türkiye'nin istikrarı, büyümesi geciktirilsin, Türkiye'nin bölgedeki sorunları çözmede ortaya koyduğu kabiliyet ortadan kaldırılsın.

ABD YANLIŞTAN VAZGEÇMELİ

(ABD'nin PYD/PKK'yI ordulaştırma çabası) NATO içindeki bir üye, Türkiye'nin sınırlarını koruyacağı yerde, bunun için tedbir alacağı yerde, öbür tarafta terör örgütüyle bir oluyor, oraya askeri bir örgüt kuruyor, bir güvenlik kuvveti oluşturuyor. Bunun anlamı nedir Bunun anlamı, terör örgütünün arkasından nişan alarak Türkiye'ye düşmanlık etmektir. Bunun başka bir adı yoktur. Tehdit kimden gelirse gelsin kanımızın son damlasına kadar ülkemizi savunacağız. ABD bu yanlıştan vazgeçmeli.

Bu topraklar şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış topraklardır. Onun için karşımızdaki tehdit, adı ne olursa olsun, kimden gelirse gelsin kanımızın son damlasına kadar ülkemizi savunacağız. Bağımsızlığımıza, istiklalimize kasteden hiçbir oluşuma asla ve asla fırsat vermeyeceğiz