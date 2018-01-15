Antalya'da Rus asıllı olduğu düşünülen ve Umut ismi verilen genç, 10 yıl önce trafik kazası geçirdi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi edildi. Bu sırada aynı hastanede yatan bir yakınına refakat eden Gülsüm Kabadayı, talihsiz gençle ilgilendi. Evladı gibi benimsedi. Felç kalan kazazedeye 'Umut' ismini verdi. O günden sonra da Umut'la birlikte hayatına devam etti. Ancak felçli genç, dün fenalaştı. Eve çağırılan ambulansla Konyaaltı'ndaki bir özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alındı. Umut'un bir an önce uyanması için dua eden Gülsüm Kabadayı, "Benim oğlum oturuyordu, gülüyordu. Tedavimiz çok iyi sürüyordu. Gece sütünü içirdim. Sonra dilinin geriye çekildiğini gördüm. Hemen hastaneye geldik. Hiç kıpırtı yok, tamamen bitkisel hayatta. Karaciğerinde sorun olduğunu söylediler, trombosit veriyor" dedi.
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