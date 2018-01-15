Pegasus'un pilotu dehşet anlarını anlattı

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın pistten çıkan yolcu uçağıyla ilgili soruşturması kapsamında uçağın iki pilotunun ve yolcuların ifadesi alındı.
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın pistten çıkan yolcu uçağıyla ilgili soruşturması kapsamında uçağın iki pilotunun ve yolcuların ifadesi alındı.
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Pilotun ifadesi biraz doğruyu yansıtmıyor gibi geldi. Yerdeki uçak niye ters manevra yapsın ki? Ayrıca frenler ne işe yarıyor? Herhalde pilot hata yaptı ancak ne yaptığının farkında değil.
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