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Pegasus'un pilotu dehşet anlarını anlattı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın pistten çıkan yolcu uçağıyla ilgili soruşturması kapsamında uçağın iki pilotunun ve yolcuların ifadesi alındı.
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi 10:10
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Ercan G&#252;ven Ercan Güven

Pilotun ifadesi biraz doğruyu yansıtmıyor gibi geldi. Yerdeki uçak niye ters manevra yapsın ki? Ayrıca frenler ne işe yarıyor? Herhalde pilot hata yaptı ancak ne yaptığının farkında değil.

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cevapla 15.01.2018 14:46
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