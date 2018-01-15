Engelli gence maganda dayağı

Adana'na bir minibüsün arka koltuğun oturan 5 arkadaş kendi aralarında bir tartışma içindeydi. Hemen önlerinde de 20 yaşındakiişitme engeli AgitAcun oturuyordu. Arka koltukla oturan gençlerden biri Acun'a seslendi. Acun el hareketleriyle işitme engelli olduğunu anlatmaya çalışırken beklenmedik bir şekilde yumruk yemeye başladı. Bir anda üç kişinin arasında kalan Acun konuşamadığı içinçaresizce çığlıklar atmaya başladı.Dakikalarca dayak atan magandalarbir süre sonra minibüsten indi. Darp raporu alan 20 yaşındaki genç kendisini dövenlerden şikayetçi oldu. Polis kamera kayıtlarından eşkâlleri belirlenen saldırganları arıyor.
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