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’ye ziyaretçi akı

Geçen hafta açılmıştı! Ziyaretçi akını yaşanıyor

Cumhurbaşkanı , Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile çok sayıda Türk ve Bulgar yetkilinin katılımıyla geçen pazar günü ibadete açılan Haliç'teki Demir Kilise, ziyaretçi akınına uğradı. Kiliseyi görmek amacıyla Bulgaristan'dan turlarla ziyaretçiler gelmeye başladı. Bulgar Eksarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Hristo Kopano, "Açılıştan sonraki bir hafta içinde 2 bine yakın kişi kiliseyi ziyaret etti. İlgi çeken bir kilise. Biraz daha zaman geçtiğinde çok daha fazla ziyaretçi gelecek" açıklamasını yaptı.
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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