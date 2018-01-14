Düşük not dayağı

Denizli'de Beycesultan Teknik ve Anadolu Endüstri Meslek Lisesi edebiyat öğretmeni D.Ç., dün sınıfta öğrencilerin karne notlarını okudu. Notunu düşük bulan M.G. ile öğretmeni arasında tartışma çıktı. Öfkelenenöğrenci, kadının bacak ve karın bölgesinetekme attı. D.Ç. ise önce durumu okul yöneticilerine bildirdi. Ardından da darp raporu aldı. Daha sonra polis merkezine giden öğretmen, öğrencisi hakkında şikayetçi oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmakapsamında öğrenci M.G.'nin ifadesininalınıp, serbest bırakıldığı öğrenildi.
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