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Düşük not dayağı

Düşük not dayağı
Denizli'de Beycesultan Teknik ve Anadolu Endüstri Meslek Lisesi edebiyat öğretmeni D.Ç., dün sınıfta öğrencilerin karne notlarını okudu. Notunu düşük bulan M.G. ile öğretmeni arasında tartışma çıktı. Öfkelenen öğrenci, kadının bacak ve karın bölgesine tekme attı. D.Ç. ise önce durumu okul yöneticilerine bildirdi. Ardından da darp raporu aldı. Daha sonra polis merkezine giden öğretmen, öğrencisi hakkında şikayetçi oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında öğrenci M.G.'nin ifadesinin alınıp, serbest bırakıldığı öğrenildi.
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