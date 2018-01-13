Yaşa Yusuf

3.5 yaşındaki Yusuf Ali, lösemi hastalığına yakalandı. Kemoterapi fayda etmeyince doktorlar ilik nakli olması gerektiğini açıkladı. Başlatılan kampanyanın ardından seferber olan binlerce Ardahanlı, küçük çocuk için kan ve ilik bağışı yaptı...
Ardahan'da yaşayan Melike-Engin Gökçe çiftinin tek çocuğu 3.5 yaşındaki Yusuf Ali, Ekim ayında rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Yusuf'un, lösemi hastası olduğu saptandı. Hemen İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tedaviye alındı. Kemoterapi tedavisi yanıt vermeyince doktorlar, Yusuf'un acilen ilik nakli olması gerektiğini açıkladı. Oğullarının yakalandığı hastalık karşısında ne yapacaklarını bilemeyen aile, adeta yıkıldı. Bu sırada Yusuf için kök hücre kampanyası başlatıldı.
VALİ DE BAĞIŞ YAPTI
Bu çağrı, Türk Kızılay'ı işbirliği ile büyük bir kampanya haline gelmeyi başardı. Ardahanlılar, 3.5 yaşındaki minik Yusuf'u yaşatmak için ilk günden itibaren kampanyaya destek olmaya başladı. Vali Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, asker, polis ve öğrenciler, Yusuf Ali için kan ve kök hücre bağışı yaptı. Yusuf Ali için asılan 'Evimi, odamı ve oyuncaklarımı özledim' yazılı pankart görenleri duygulandırdı. Küçük Yusuf Ali Gökçe için toplanan kalabalığı gördüğünde duygulandığını söyleyen dede Yusuf Gökçe, "Yusuf'umuz şu an İstanbul'da tedavisi sürüyor. Acil ilik nakli bekliyor. Yusuf Ali daha çok küçük. Bu insanların desteğine ihtiyacı var. İnşallah bu insanların sayesinde hayata dönecek. Destek veren bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz" dedi.
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