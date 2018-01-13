Bırakmanız gereken 7 besin

Avustralyalıdiyetisyen SusieBurrell, obeziteninçağın hastalığı haline geldiğini açıkladı. Burrell,bırakmasız gereken 7 besini şöyle sıraladı:
EKMEK: Karbonhidrat olduğu için kilo yapar. KEK: Şeker içeriğiyle diyabete yol açar. MEYVELİ YOĞURT: Bolca şeker içerir. PİRİNÇ: Kan şekerini yükseltir ve acıktırır. PATATES KIZARTMASI: Kalorisi çokyüksektir. BİSKÜVİ: Şeker, yağ ve işlenmiş undanyapıldığı için kilo yapıcı bir gıdadır. MARGARİN: İşlenmiş bitkisel yağlardanyapılan margarin, hem sağlığa zararlıdır hem dekilo yapar. Margarin yerine tereyağ tüketilmeli.
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