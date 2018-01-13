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Bırakmanız gereken 7 besin

Bırakmanız gereken 7 besin
Avustralyalı diyetisyen Susie Burrell, obezitenin çağın hastalığı haline geldiğini açıkladı. Burrell, bırakmasız gereken 7 besini şöyle sıraladı:

EKMEK: Karbonhidrat olduğu için kilo yapar.
KEK: Şeker içeriğiyle diyabete yol açar.
MEYVELİ YOĞURT: Bolca şeker içerir.
PİRİNÇ: Kan şekerini yükseltir ve acıktırır.
PATATES KIZARTMASI: Kalorisi çok yüksektir.
BİSKÜVİ: Şeker, yağ ve işlenmiş undan yapıldığı için kilo yapıcı bir gıdadır.
MARGARİN: İşlenmiş bitkisel yağlardan yapılan , hem sağlığa zararlıdır hem de kilo yapar. Margarin yerine tereyağ tüketilmeli.
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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