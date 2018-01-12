Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "kısa adı UYAP olan Ulusal Yargı Ağı Portalı'nı FETÖ'cülere kaptırdık" açıklamasının altından HAVELSAN'daki FETÖ'cüler çıktı. HAVELSAN'ı dört taraftan saran FETÖ'cüler UYAP dahil çok sayıda bilişim sistemini ele geçirdikleri belirlendi. 17/25 Aralık Hükümete karşı yargı darbesi operasyonlarının ardından TÜBİTAK'tan ve TSK'dan atılan yazılımcılar ile Sürat Bilişimin yazılımcıları tarafından kurulan UYAP sistemi sayesinde FETÖ devletin tüm operasyonlarını kontrol etti. HAVELSAN'ın yüzde 10'unu ele geçiren FETÖ'cüler ise ancak geçen yıl temizlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün gerçekleşen Adalet Şura'sında UYAP'ı FETÖ'cülerin ele geçirmesine dikkat çekmesi gözleri UYAP'ın yapıldığı HAVELSAN'a çevirdi. HAVELSAN'da devletin stratejik yazılım programları 17/25 Aralık operasyonundan sonra bile FETÖ'cülerin sığınma yeri olduğu ortaya çıktı. Türkiye gündemine mühendislerin şüpheli intiharlarıyla gündeme gelen HAVELSAN FETÖ'ünün yazılımcı yuvası olarak kullanıldı.



110 MÜHENDİS İHRAÇ

Devletin zirvesini usulsüz dinlemelerde başrol oynayan TÜBİTAK eski Başkan Yardımcısı Hasan Palaz'ın ardından FETÖ ile mücadele kapsamında TÜBİTAK'ta görev yapan Prof. Abdullah Çavuşoğlu'nun Mart 2017 tarihinde HAVELSAN Yönetim Kurulu'na atanmasıyla HAVELSAN'daki FETÖ yapılanma deşifre edildi. Çoğu yazılımcı olan 1300 mühendisin çalıştığı HAVELSAN'da FETÖ ile bağlantılı 110 mühendis işten hemen çıkarıldı.



'SÜRAT' TRANSFER

HAVELSAN'daki FETÖ yapılanmasında en büyük ağı FETÖ'nün bilişim şirketi olan Sürat Bilişim üzerinden gerçekleştirildi. HAVELSAN'a en çok Sürat Bilişimde çalışan yazılım mühendislerinin transfer edilerek göreve başlatıldıkları tespit edildi.



HAVELSAN KUCAK AÇTI

Ayrıca, FETÖ'nün 17/25 Aralık hükümete yargı darbesi girişim operasyonunun ardından TSK başta olmak üzere TÜBİTAK'tan kovulan yazılım mühendislerine de kucak açan kurum yine HAVELSAN oldu.



YÜZDE 10'U FETÖ'CÜ ÇIKTI

HAVELSAN'da FETÖ ile mücadele Mart 2017'de Abdullah Çavuşoğlu'nun göreve başlamasıyla yapılan analizlerde kurumda çalışan mühendislerin yüzde 10'unun FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edilmesiyle ayyuka çıktı. FETÖ'cü yazılım uzmanlarının, yargı ve emniyet sisteminin en stratejik projesi olarak adlandırılan UYAP'ın alt yapısını kendilerine bağladıkları belirlendi.



SİSTEMİ BLOKE ETTİ

Hayali yazılımla UYAP üzerindeki tüm bilgileri, önemli operasyonlar ve yargı kararlarını 'abilerine' aktardıkları ve bu şekilde suçlu ya da şüphelilerin kaçması, delil yok etmesi gibi işlemleri yaptıkları belirtiliyor.