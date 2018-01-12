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Umutlar tükeniyor

’da ünlü ’ın işletmecisi , 6 Ocak’tan beri kayıp... Kayıp işletmecinin bulunması için Arama Kurtarma Derneği () üyeleri de devreye girdi

Umutlar tükeniyor
Bitez Mahallesi'ndeki 'ın işletmeciliğini yapan, ayrıca pastane zincirinin sahibi olan 45 yaşındaki , 6 Ocak'ta ortadan kayboldu. Evli ve 1 çocuk babası Özdemir'den geçen Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları polis ve jandarmaya müracaat ederek yardım istedi. Polis olay yeri inceleme ekipleri Özdemir'in otomobilini Konacık Mahallesi'nde park edilmiş ve kilitli halde buldu. Özdemir'in cep telefonunun son sinyallerinin Yalıkavak ile Gümüşlük arasındaki bir yerden geldiğinin tespit edilmesinin ardından polis o bölgedeki aramalarını yoğunlaştırdı. Polis ve jandarma konuyla ilgili 20'ye yakın kişinin ifadesine başvurdu. Özdemir'i arama çalışmalarında bugüne kadar sonuç alınamadı. Kayıp işletmecinin bulunması için Arama Kurtarma Derneği () üyeleri de devreye girdi. AKUT ekibi Özdemir'in aracının görüldüğü bölgeye gelerek arama çalışması başlattı. AKUT lideri Saadettin Uslu, gazetecilere yaptığı açıklamada Bodrum Emniyet Müdürlüğü'nün talebi üzerine 12 kişilik gönüllüyle arama çalışmasını yürüttüklerini söyledi. Çalışmaların işletmeci Özdemir'in aracının bulunduğu bölgede sürdüğünü belirten Uslu, "Araziye gittiğiyle ilgili herhangi bir bilgi yok ancak aracı burada görülmüş. Kafamızdaki soru işaretlerini kaldırmak adına arama çalışmasını buradan başlattık" dedi.


Ali Özdemir, yardımsever kimliğiyle tanınıyordu.
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