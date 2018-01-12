Türkiye'den İsrail'e kınama

Açıklamada, İsrail hükümetinin, Filistin halkının başta yaşam hakkı olmak üzere temel haklarını çiğneyen, bölgede çatışmaya yol açma riski taşıyan, uluslararası hukuku ve ilgili Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal eden, uluslararası toplumun her türlü tepkisini umursamayan sorumsuz tutumuna bir an önce son vermesi gerektiğinin altı çizildi.
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