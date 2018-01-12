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Kaçak aşık!

Rıdvan K. ’ndan İstanbul- seferini yapan uçağa kaçak bindi. Ancak hostesler tarafından fark edildi. Polise verdiği ifadesinde “Para m yoktu. Sevgilimi görmek için bindim” dedi

Kaçak aşık!
Atatürk Havalimanı'nda geçtiğimiz günlerde akılalmaz bir olay yaşandı. Rıdvan K. isimli genç, bileti olmadığı halde Antalya uçağına iki kez binmeye çalıştı. Ve başardı. Ancak hostesler yolcu sayımı yaptı. Bir kişi fazla çıktı. Uçağa havalimanı yetkilileri ile polis çağırıldı. Ekipler, kaçak yolcu Rıdvan K.'yi gözaltına aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda K.'nin parası olmadığı ve Antalya'daki sevgilisinin yanına gitmek istediği için uçağa biletsiz bindiği anlaşıldı. Ayrıca Rıdvan K.'nin, uçağa gitmek için güvenlik kontrolünden nasıl geçtiği de ortaya çıktı. Buna göre genç aşığın arındırılmış salona, şeritle kapatılan ve o an kullanılmayan X-Ray cihazının arasından geçerek girdiği saptandı. Personele soruşturma Öte yandan İstanbul Mülki İdare Amirliği, yaşanan olayda ihmali olan tüm personel hakkında idari soruşturma başlattı. Konuyu araştırması için de bir kişinin görevlendirildiği aktarıldı. Ayrıca tüm kurum ve kuruluşlarla toplantı yapıldı. Böyle bir hadisenin bir daha yaşanmaması için tüm personeller uyarıldı.

GÜVENLİK NOKTALARINA YENİ DÜZENLEME GELİYOR
Rıdvan K.'nın uçağa kaçak binmesinin ardından güvenlik noktalarına yeni düzenleme getiriliyor. Bu kapsamda dedektörlü bir kapı, kullanılmadığı zaman camlı turnike ile geçişe kapalı hale getirilecek. İki kontrol noktası önlerine de güvenlik masası kurulacak.
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