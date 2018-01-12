Kaçak aşık!

AtatürkHavalimanı'ndageçtiğimiz günlerdeakılalmaz bir olay yaşandı.Rıdvan K. isimli genç, biletiolmadığı halde Antalya uçağınaiki kez binmeye çalıştı. Vebaşardı. Ancak hostesler yolcusayımı yaptı. Bir kişi fazlaçıktı. Uçağa havalimanıyetkilileri ile polis çağırıldı.Ekipler, kaçak yolcu RıdvanK.'yi gözaltına aldı. Yapılançalışmalar sonucundaK.'nin parası olmadığı veAntalya'daki sevgilisininyanına gitmek istediğiiçin uçağa biletsiz bindiğianlaşıldı. Ayrıca Rıdvan K.'nin,uçağa gitmek için güvenlikkontrolünden nasıl geçtiği deortaya çıktı. Buna göre gençaşığın arındırılmış salona, şeritlekapatılan ve o an kullanılmayanX-Ray cihazının arasındangeçerek girdiği saptandı.Personele soruşturmaÖte yandan İstanbulAtatürk Havalimanı Mülki İdareAmirliği, yaşanan olayda ihmaliolan tüm personel hakkındaidari soruşturma başlattı.Konuyu araştırması için debir kişinin görevlendirildiğiaktarıldı. Ayrıca tüm kurumve kuruluşlarla toplantıyapıldı. Böyle bir hadiseninbir daha yaşanmaması için tümpersoneller uyarıldı.
GÜVENLİK NOKTALARINA YENİ DÜZENLEME GELİYOR RıdvanK.'nın uçağa kaçakbinmesinin ardından güvenliknoktalarına yeni düzenleme getiriliyor.Bu kapsamda dedektörlü bir kapı,kullanılmadığı zaman camlı turnike ilegeçişe kapalı hale getirilecek.İki kontrol noktası önlerine degüvenlik masası kurulacak.
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