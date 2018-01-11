11 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları az önce açıklandı.Süper Loto rekora doğru koşuyor. Süper Loto bu hafta bir kez daha devretti ve 11. devrini gerçekleştirmiş oldu. 27 Milyon TL'yi geride bırakan Süper Loto'nun gelecek hafta 30 milyon TL'yi aşması kesin gözüyle bakılıyor.

İşte, Süper Loto sonuçlarında kazanan şanslı numaralar:

4, 23, 27, 36, 51, 54