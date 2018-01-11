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, 'nin operasyonlara engel olmasını istedi

'nin muhalefet tarzını eleştiren elebaşı Bese Hozat, 'nın düzenlediği askeri operasyonlara engel olunamamasından şikayet etti.

PKK, CHPnin operasyonlara engel olmasını istedi

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü 'ya karşı düzenlenen operasyonlara kötü hava şartlarına rağmen ara vermedi.

SİHA'LAR TERÖRİSTLERİN KORKULU RÜYASI OLDU
Kullanılan ve İHA'larla terör örgütlerine karşı ağır darbeler vuruldu.

Zaman zaman muhalefet tarafından SİHA'ların kullanılmaması gerektiği konusunda çıkışlar gelse de SİHA'ların uçuş süreleri 2017'de bir önceki yıla göre yaklaşık 14 kat arttı, 405 terörist etkisiz hale getirildi.

KANDİL TUTUŞTU
Konuyla ilgili bir açıklama da zor günler geçiren PKK elebaşı Bese Hozat'tan geldi.

ERDOĞAN-BAHÇELİ İTTİFAKI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin kurduğu ittifak doğrultusunda savaş politikalarının geliştirildiğini savunan teröristbaşı, operasyonların bir şekilde durdurulmasını istedi.

"CHP, PKK OPERASYONLARINA ENGEL OLSUN"
Konuşmasının büyük bir bölümünde 'yi eleştiren Hozat, "Dokunulmazlıkların kaldırılması, sınır ötesi operasyonlar, PKK'ya dönük operasyonlar... CHP bunların hiçbirine engel olamadı.

CHP içerisinde direnen, mücadele eden muhalefet eden bir kesim var. Şimdi tamamen bunları sindirmek için ve teslim almak için CHP'ye baskı yapılıyor." diye konuştu.
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe 09:36
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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Dulqarnein Dulqarnein

neden CHP, direkt Ermenistandan yardim istesinler... AAHH.... YETMIYOR ermenistanin yardimlari, kalenin icerdeki casuslarin yardimi lazim, hani CHP "varliklari" pkkya yardim TIR lari yollamisti hatirliyormuyuz? yine hatirlatsak tüm dünyaya!

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evet2
hayır0
cevapla 11.01.2018 16:38
ihpus ihpus

Chp bugünlerde çok meşgul fetöcüleri kurtarma peşinde ,bu yüzden pkk'lıları kurtarması zor bakalım chp'yi kim kurtaracak ?

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 11.01.2018 11:37
ihsan ihsan

kemalin kankaları konuşuyor çıkmaz ayın çarşambasında iktidar olursa yetişir size

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 11.01.2018 10:35
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